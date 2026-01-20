Dalmau presideix el Consell Executiu després d'assumir les funcions d'Illa

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presidit aquest dimarts la reunió del Consell Executiu després d'haver assumit les funcions del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu del seu ingrés hospitalari.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dilluns el decret que determinava que Dalmau exercirà la suplència "des del 19 de gener del 2026 fins que perduri el motiu de l'absència" d'Illa.
El president català, ingressat des de dissabte a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, pateix una osteomielitis púbica causada per un bacteri, l''Streptococcus dysgalactiae', i presenta una "evolució clínica molt favorable", segons va informar dilluns l'equip mèdic que l'atén.