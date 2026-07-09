Dalmau pregunta a Junts si donaran suport al finançament: "On estan vostès?"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha inquirit aquest dijous al diputat de Junts Albert Batet si el seu partit donarà suport al nou model de finançament quan arribi al Congrés: "On estan vostès?"
"Hi ha la possibilitat de fer un pas endavant i de tenir una proposta que posa sobre la taula 4.700 milions. Un model de finançament singular, acordat també amb el Govern central. S'hi oposarà o no? Posaran pals a les rodes al futur del país?", els ha preguntat en un dur intercanvi de posicions en el ple del Parlament.
Segons Dalmau, a Junts han de reflexionar sobre si volen ser útils als interessos dels catalans, la qual cosa considera que comporta exercir d'oposició i també arribar a acords, després de recalcar que el Govern continua "amb la mà estesa" a ERC i els Comuns --que han facilitat l'aprovació dels pressupostos-- i a Junts en pro de Catalunya.
Així, ha assegurat que el Govern els espera perquè, malgrat les diferències que poden tenir, considera que Junts "té coses importants a aportar al país".
Tot això després que Batet hagi acusat els socialistes d'haver intentat censurar aquesta interpel·lació en què demanaven al Govern fer balanç de la legislatura, a més d'instar-los a complir els acords aprovats al Parlament: "No n'hi ha prou amb signar acords, s'han de complir. I en això el PSC s'assembla al PSOE, no compleixen i no són de fiar".
GOVERN "SOTMÈS"
També ha opinat que són un govern "feble i inestable", d'estar sotmès al PSOE i al govern de Pedro Sánchez, de ser mal gestor, negligent i d'actuar amb arrogància i prepotència, per la qual cosa els ha reclamat un canvi de rumb i fer els canvis que calgui en l'executiu català.
"Són un desastre, no fan res bé", ha sostingut Batet, que ha carregat contra tots els consellers, ha retret la gestió feta en educació, sanitat, infraestructures i seguretat, i ha advertit els socialistes que els queden per davant dos anys de calvari perquè, a parer seu, ERC i els Comuns se'n voldran desmarcar i hauran de governar en minoria amb 42 diputats.
Dalmau ha rebatut les crítiques de Batet negant que siguin un govern feble quan han aprovat els pressupostos i 12 projectes de llei "per 4 de l'anterior legislatura i 3 de fa dues", ha recordat que quan Junts governava amb ERC van sortir de l'executiu de Pere Aragonès, i els ha instat a assumir la responsabilitat que tenen en molts dels reptes que afronta actualment Catalunya.
"Aquest país en blanc i negre que insisteixen a pintar no correspon a la realitat de Catalunya i no fan cap bé al país", ha destacat Dalmau, que ha donat èmfasi en les prioritats que han posat en qüestions com l'habitatge, salut, educació i seguretat, i ha repassat altres projectes que han engegat.