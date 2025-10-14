Dalmau i Parlon compareixeran al Parlament a petició pròpia sobre les pluges a Tarragona

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, sol·licitaran al Parlament comparèixer a petició pròpia per abordar l'episodi de pluges torrencials d'aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre (Tarragona).
Segons han informat fonts del Govern a Europa Press aquest dimarts, compareixeran davant la comissió d'Interior i Seguretat Pública de la cambra, i donaran explicacions, a més de la gestió de l'emergència, sobre la "fase de recuperació" després de les pluges i les inundacions.
Aquest mateix dimarts Junts ha sol·licitat la compareixença de Parlon, a més de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i dels responsables de Protecció Civil i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per les "disfuncions" en la seva gestió.