Dalmau i Panés (Cecot) aborden la simplificació administrativa en una reunió

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i el president de la patronal Cecot, Xavier Panés, s'han reunit aquest dimecres a Terrassa (Barcelona) i han abordat qüestions com la simplificació administrativa o la modernització de la funció pública.

En un comunicat, la patronal ha explicat que en la trobada també han participat representants de l'empresariat català, que han debatut sobre mesures concretes per afavorir la transició energètica o les línies estratègiques per a la vertebració territorial.

Durant la seva intervenció, Dalmau ha subratllat la importància de la mirada col·lectiva: "Entre tots hem d'ajudar el país a projectar el que ha de ser d'aquí a deu anys i posar-lo al nivell dels nostres competidors més propers".

"Ho tenim tot perquè al nostre país tot vagi bé. Tenim teixit empresarial, universitats, talent, institucions fortes, un ecosistema de creació d'empreses reconegut internacionalment, indústria...", ha afirmat Dalmau.

Per la seva banda, Panés ha celebrat que la reunió ha servit per aprofundir en "factors clau per a la competitivitat empresarial", com la simplificació administrativa o la recuperació del lideratge econòmic de Catalunya.