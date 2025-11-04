Dalmau, sobre la llei de reforma de l'administració: "Desfer l'embolic serà complex"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha alertat aquest dimarts que "desfer l'embolic" que regeix l'administració serà, a parer seu, complex i ha incidit en una de les mesures que el Govern vol recollir en la llei per reduir la burocràcia, consistent en que els directors generals siguin nomenats per la seva capacitat professional i no a dit.
"Hem generat un sistema molt complicat que segurament ve de molts anys enrere, de bastanta desatenció, i desfer l'embolic serà complex", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en què ha defensat la llei de reforma de l'administració que el seu departament està impulsant, amb qüestions com la reducció de la burocràcia i oficines d'atenció presencial.
Ha afirmat que calen canvis legislatius no per fer lleis noves, sinó per fer "més simples" les que ja hi ha.
Sobre el canvi en la figura dels directors generals perquè siguin nomenats per la seva capacitat professional i no a dit, ha explicat que amb cada govern nou hi ha entre "400 i 500" alts càrrecs que es renoven, cosa que ha lamentat i motiu pel qual aposta per objectivar l'arribada dels professionals a la direcció pública.
"És el moll de l'os perquè hem d'intentar vèncer pors que són normals", ha dit.
NEGOCIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Preguntat pel calendari de la negociació dels pressupostos de la Generalitat 2026, ha expressat que espera que el Govern es reuneixi amb els Comuns "en les pròximes setmanes".
Sobre la proposta dels Comuns perquè els ajuntaments de Catalunya tinguin eines per prohibir les compres especulatives d'habitatge, ha assegurat que en parlaran i ha remarcat que l'executiu català ha estat capaç d'arribar a acords en habitatge tant amb els Comuns com amb ERC i "fins i tot" amb la CUP.
Quant al finançament singular per a Catalunya, que és un acord d'investidura de Salvador Illa amb ERC i que es negocia amb el Govern central, ha assenyalat que el clima de negociació és positiu però no ha assegurat que es presenti abans de finals d'any: "No sé si acabarem menjant els torrons amb el finançament sobre la taula".