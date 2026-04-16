Dalmau, sobre les reunions amb ERC: "Tinc la sensació que s'està avançant"

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defensat la necessitat que Catalunya compti amb uns nous pressupostos aquest 2026, després del fracàs del Govern en el primer intent per aprovar els comptes, i ha afirmat que hi ha avenços en les negociacions amb ERC: "Tinc la sensació que s'està avançant".
En una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha dit que la sintonia amb els republicans és positiva, però que es requereix discreció, i ha dit que treballen en diverses carpetes, una de les quals és el "desplegament de l'acord de finançament", en referència a l'IRPF, però no és l'única.
Ha dit que no sap si es convocarà aviat el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per aprovar el nou model pactat entre el Govern central i ERC, i sobre l'IRPF, ha dit que hi ha elements complicats, però que estan "abordant altres qüestions, que afecten l'habitatge, les infraestructures i el model social del país".
AUTORITAT AEROPORTUÀRIA DE CATALUNYA
Sobre la participació de la Generalitat en la governança dels aeroports estatals, qüestió en la qual el president, Salvador Illa, va anticipar que hi haurà avenços de manera bastant immediata, ha dit que l'executiu català vol "explorar fórmules per participar en l'estratègia i la governança", que no ha volgut concretar.
Preguntat per si el model que busca Catalunya és el que ha pactat el Govern basc, ha dit que el País Basc "ha trobat el seu camí", del qual s'ha d'estudiar l'evolució, i que la Generalitat aposta per participar en la governança a través de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC).
REGULARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dalmau s'ha referit al procés de regularització extraordinària de migrants iniciat aquesta setmana pel Govern central; ha celebrat la decisió, tot i que ha apuntat que suposa alguns reptes concrets per a Catalunya: "Mantenir la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra llengua".
Per això, ha avançat que el Govern impulsarà més places i recursos per a l'aprenentatge del català, mesura que estarà en marxa "els pròxims dies", tot i que no ha concretat la quantitat extra de places que plantegen crear.