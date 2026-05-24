Dalmau a Junts: "El patriotisme de debò es demostra acordant, no bloquejant el país"

Diu que els Pressupostos catalans "han de suposar l'inici d'una dècada de màxima ambició"
BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat a Junts que "acordar és de valents, i per treure el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant, no bloquejant el país, i en el concurs de voler treure el país endavant està cridat tothom".
En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press i preguntat pel necessari suport de Junts a la reforma del sistema de finançament autonòmic, ha dit que són necessàries totes les formacions catalanes, i ha subratllat que "no s'entendria que Junts bloquegés una proposta de 4.700 milions per a Catalunya".
"Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i que volguessin formar part de la solució i no part del problema. L'actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar al país a no avançar crec que és una mala recepta per a Catalunya", ha sostingut.
PRESSUPOSTOS CATALANS
Ha agraït el compromís d'ERC i els Comuns amb els Pressupostos catalans, i ha assegurat que els comptes "han de suposar l'inici d'una dècada de màxima ambició i estabilitat" per a Catalunya.
Preguntat pel fet que alguns dels acords amb ERC impliquen al Govern central, ha dit que el president Salvador Illa vol "superar una etapa de confrontació amb una de col·laboració".
Ha afirmat que per realitzar els grans canvis que necessita Catalunya es necessiten anys dels governs d'Illa a Catalunya i de Pedro Sánchez en el conjunt d'Espanya: "Hem trobat un Govern d'Espanya que és amic de Catalunya".
Dalmau ha subratllat que encarar una etapa de màxima ambició "significa estabilitat, grans consensos i mirada llarga de país", i ha assegurat que si es vol recuperar el lideratge econòmic sobre Madrid i altres regions europees s'ha de posar el territori a tota màquina.
"Crec que aquests pressupostos són un missatge molt important, que ara li toca a Catalunya volar, sortir a guanyar el futur, amb ambició", ha subratllat.
Ha dit que si Catalunya vol obrir una nova etapa es necessita que "tots els actors puguin formar part", per la qual cosa pel Govern és important que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya.
"Crec que Catalunya vol passar pàgina del procés i per finalitzar la culminació d'aquest canvi és important l'aplicació total de la llei d'amnisía perquè Catalunya mereix mirar endavant i no cap a enrere", ha dit.
ILLA, "LA MILLOR RECEPTA CONTRA L'EXTREMA DRETA"
Dalmau ha assegurat que si entre tots es fa que Catalunya funcioni "no hi haurà espai per a l'extrema dreta", exemplificant en si es redueixen els temps per tramitar una ajuda a la dependència, millores en el sistema ferroviari o abordant els problemes de seguretat i explicant-ho, no hi haurà aquest espai.
"I Junts ha de decidir si vol formar part de l'equació d'els qui volen fer que el país funcioni o volen estar junt amb els qui volen el país bloquejat. Un país bloquejat només serà espai per al creixement de l'extrema dreta i Illa crec que avui és la millor recepta contra l'extrema dreta i els populismes a tota Catalunya", ha subratllat.
DOCENTS
Preguntat pel conflicte entre la Generalitat i sindicats docents, ha afirmat que mantindran el diàleg i ha recordat que s'han actualitzat els sous: "Quan arribem, els docents eren els tercers pitjor pagats de totes les comunitats autònomes, i hem arribat a un acord per situar-los els tercers millor pagats", ha sostingut.
"No ens aixecarem de la taula, seguirem fent propostes, però demanem que siguin raonables i assumibles", ha afegit.
El conseller de Presidència ha defensat que Catalunya és la comunitat on s'"està fent més per l'habitatge", i ha remarcat que s'ha engegat un pla ambiciós de construcció i préstecs per a l'emancipació.
ZAPATERO
Preguntat per la imputació de l'expresident del Govern José Luís Rodríguez Zapatero dins de la presumpta trama del 'cas Plus ultra', Dalmau ha dit que espera que pugui defensar la seva innocència: "Quan un veu una figura política tan destacada de l'esquerra i el progressisme al nostre país, la qual cosa espera és que aquestes informacions es puguin esclarir al més aviat possible".
Ha subratllat que la legislatura té sentit i que la continuïtat del president del Govern, Pedro Sánchez, "és positiva per a Espanya i per a Catalunya", i que confia que la legislatura pugui seguir caminant.