Dalmau insta a col·laborar per a una aliança entre l'AMB i la resta de Catalunya

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha demanat ambició, col·laboració i rapidesa per "superar les desconfiances" i obrir una nova etapa que es caracteritzi per l'aliança entre la regió metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya.

Ho ha dit aquest dijous en l'obertura de la jornada 'L'hora de la Barcelona Metropolitana' organitzada pel Cercle d'Economia, Barcelona Global i Foment del Treball, juntament amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

"Hem d'abordar reptes i recuperar el temps. Són els deures que han de formar part de les institucions i la societat civil", ha afirmat Dalmau, que ha posat en valor la col·laboració públic-privada, que segons ell forma part de l'ADN de la ciutat i de la resta de Catalunya.

Dalmau ha reconegut que hi ha ineficiències que s'han de solucionar i per això ha mostrat el compromís del Govern amb els alcaldes dels municipis de l'àrea de Barcelona, que considera fonamentals en un sistema integrat que requereix ambició i generositat entre les parts: "No són perifèries", ha afegit.

Així mateix, ha reivindicat la feina feta per a la construcció metropolitana, des de la primera conferència el 1973 en l'obertura del Cercle d'Economia fins a la creació del consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i la fundació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el 2010.

També ha afirmat que, després dels canvis que ha tingut la Barcelona "tancada" de l'època romana i que han transcendit fronteres físiques, és el moment de dotar-se d'instruments per gestionar de manera eficient l'actual realitat.

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

El conseller ha subratllat el paper de la mobilitat, i ha esmentat algunes de les futures infraestructures de transport com la ronda Nord, que connectarà Terrassa i Sabadell, el projecte de l'L9 i l'L10 del Metro, la prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l'ampliació del Port de Barcelona, i també de l'Aeroport, del qual ha dit: "Bon feina no vol soroll".

Finalment, ha assenyalat que per atendre els problemes metropolitans cal trobar la solució adaptada amb ambició, però també amb realisme i pragmatisme: "Si podem començar a fer-ho per parts serà millor".