Dalmau inaugura 8 habitatges públics en l'antiga caserna de Guàrdia Civil a Ciutadilla (Lleida)

Defensa dotar a municipis rurals de serveis i inversions en favor de la cohesió territorial
LLEIDA, 21 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha participat junt amb l'alcalde de Ciutadilla (Lleida), Òscar Martínez, en la inauguració de 8 habitatges públics en l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en el municipi.
Segons ha explicat el Govern en un comunicat aquest dissabte, els 8 habitatges compten amb 50 metres quadrats i dues habitacions, i l'actuació per habilitar-les ha tingut un cost de 489.500 euros, dels quals la Generalitat ha aportat 334.000, mentre que la resta ho ha finançat la Diputació de Lleida i el consistori.
Dalmau ha destacat que "un dels principals reptes" de Catalunya és la cohesió territorial i ha defensat que, per a això, és necessari dotar als municipis rurals de serveis i inversions, i ha dit que el de Ciutadilla és un cas d'èxit.
Per la seva banda, Martínez ha subratllat que "fan falta aquests projectes en aquests municipis perquè aquest és un entorn en el qual es pot viure molt bé" i considera que l'habitatge i els llocs de treball són primordials per arrelar a la gent.
ADJUDICACIÓ Al llarg de 2026
Aquest projecte ha comportat la rehabilitació integral de l'antiga caserna i dels 8 habitatges que ja existien, una operació que ha estat possible mitjançant una modificació del planejament municipal, que ha atorgat l'espai a la qualificació urbanística necessària per a ús residencial.
Els nous habitatges s'han dissenyat amb criteris d'eficiència energètica, funcionalitat i comoditat, adaptant-se a les necessitats actuals amb la voluntat de facilitar l'accés a l'habitatge i l'ajuntament preveu adjudicar aquests habitatges al llarg d'aquest any perquè es puguin ocupar al més aviat possible.
FORN I MOLÍ FARINER
Dalmau també ha visitat l'antic molí fariner de Can Valls per conèixer una iniciativa que ha permès recuperar un obrador per al poble.
El nou forn de Ciutadilla ho gestiona l'entitat Pont de Sucre, un projecte dels pastissers Adrià i Lydia, procedents de Lleida, on van tancar el seu negoci anterior abans d'instal·lar-se a Ciutadilla.
El consistori ha habilitat aquest obrador de pa en l'antic molí de farina amb una inversió de 147.000 euros a través d'una ajuda del servei de Repte Demogràfic de la Diputació de Lleida.