Dalmau: el Govern "comparteix la importància de preservar la identitat" de la Vall d'Aran

La Mesa del Parlament treballa per reubicar l'oficina de l'Aran "en un lloc solemne"

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha expressat la voluntat del Govern d'enfortir les relacions de les institucions de l'Aran i Catalunya, basades en el respecte mutu i el ple reconeixement, i ha afirmat que "comparteix la importància de preservar la identitat i la riquesa cultural de l'Aran".

"Això és garantir la qualitat dels serveis públics a tot el territori", ha expressat Dalmau davant el ple del Parlament aquest dijous després de la compareixença de la síndica d'Aran, Maria Vergés.

El conseller ha assegurat que la Generalitat treballarà perquè l'Aran, a través del Consell General, "compti amb un model de finançament estructural i estable que garanteixi la gestió de les seves competències" i ha apostat per millorar els mecanismes de coordinació entre les dues institucions.

També després de la intervenció de la síndica, el president del Parlament, Josep Rull, ha explicat que la Mesa està buscant una fórmula perquè l'oficina de l'Aran a la cambra "estigui en un lloc solemne, visible per a tothom".

EL PSC, JUNTS I ERC

La diputada socialista Neus Comes ha defensat que s'han de complir els compromisos d'inversió històricament reclamats per l'Aran, i també ha apostat per "desplegar i intensificar" la col·laboració entre la Generalitat i el Conselh Generau per augmentar el coneixement de l'aranès.

Jeannine Abella (Junts) ha demanat a la síndica que sigui "exigent i intransigent" en la defensa de l'aranès i el català, després d'assenyalar que la seva formació no està gaire esperançada amb la manera com el Govern gestiona la nova Conselleria de Política Lingüística.

Per part d'ERC, Marta Vilalta ha destacat el bon estat de salut de les finances del Coselh Generau d'Aran, i ha defensat que per a la pervivència de la llengua s'ha d'aprofundir en l'aprenentatge i el seu ús social, després de preguntar a la síndica com abordarà la problemàtica que no es cobreixin "tota la demanda de classes d'aranès".

EL PP, VOX I ELS COMUNS

El portaveu del PP, Juan Fernández, ha apostat per reconèixer la singularitat de l'Aran, li ha ofert el seu suport per desplegar la llei d'Aran, millorar el seu finançament i protegir la seva llengua: "Les reivindicacions de la Vall d'Aran són, i crec que vostè també ho comparteix, més legítimes que les que es practiquen des de la deslleialtat i l'erosió institucional, i també des de l'enfrontament social".

Per part de Vox, Andrés Bello ha demanat a la Generalitat deixar "la xerrameca i les promeses" i fer accions concretes per millorar l'accés a l'habitatge a la Vall d'Aran, i ha acusat els successius executius catalans d'abandonar durant dècades aquest territori a l'hora d'abordar aquest problema.

David Cid (Comuns) ha incidit en les dificultats per accedir a l'habitatge a la Vall d'Aran i ha ofert ajuda a la síndica perquè, durant la negociació pressupostària, les seves "reivindicacions econòmiques" puguin formar part dels comptes de la Generalitat del 2025.

CUP I AC

La líder de la CUP, Laia Estrada, ha acusat la síndica d'apostar "en plena sintonia amb els governs de les diferents institucions i administracions, per basar-ho tot en l'explotació turística", i ha defensat que aquest model enriqueix uns pocs i aguditza la crisi climàtica, en les seves paraules.

I la diputada d'AC Rosa Maria Soberana ha criticat que no s'hagi implementat "una política efectiva" als centres educatius per promoure la immersió lingüística en aranès, i ha demanat actuacions urgents en infraestructures i serveis bàsics per garantir la igualtat d'oportunitats.