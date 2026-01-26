Dalmau, en funcions de president, demana comparèixer dimecres al Parlament per Rodalies

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que assumeix les funcions de president per l'hospitalització del president, Salvador Illa, ha sol·licitat comparèixer dimecres a petició pròpia davant el Parlament per la situació de Rodalies.
Ho han informat aquest dilluns fonts del Govern a Europa Press, amb motiu de les "reiterades incidències al sistema ferroviari de Rodalies", després que aquest dilluns s'hagi reobert, amb incidències, un servei que ha estat tallat gairebé permanentment des de dimarts passat a la nit arran de l'accident de l'R4 a Gelida (Barcelona).
Després de la sol·licitud de compareixença, ara la cambra catalana en fixarà l'horari, en una setmana en què té lloc, a partir de dimarts, la primera sessió plenària de l'any al Parlament.