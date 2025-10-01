Dalmau espera que es materialitzi un acord de finançament en els pròxims mesos: "Soc optimista"

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat que espera que es materialitzi un acord sobre finançament per a Catalunya en els pròxims mesos: "Soc optimista".
"Avançar no sempre és fàcil. De vegades tenim obstacles, de vegades autoimposats, i de vegades de boicotejadors que apareixen", ha reconegut Dalmau aquest dimecres en una interpel·lació d'ERC en el ple del Parlament.
Ha subratllat que té "confiança", i ha defensat que és hora que Catalunya tingui un nou sistema de finançament singular tal com van acordar el PSC i ERC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Dalmau ha sostingut que aquest nou sistema és necessari per poder donar serveis públics a la Catalunya dels 8 milions de persones i durant "la pròxima dècada".
"Crec que soc optimista, que hem estat capaços d'arribar a un acord en l'última bilateral, que dibuixa una arquitectura de quin ha de ser aquest esquema de finançament", ha destacat Dalmau en al·lusió a la comissió bilateral del 14 de juliol.