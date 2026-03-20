Dalmau: "Em preocuparia" que les vagues fossin per l'immobilisme del Govern

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat que el "preocuparia" que les vagues en l'educació i la sanitat fossin per l'immobilisme del Govern i ha assenyalat que, en el cas de l'educació, hi ha una proposta sobre la taula que ha mobilitzat recursos.
"Davant les mobilitzacions que hi van haver el mes passat, el Govern ha posat 2.000 milions d'euros, ha rebaixat les ràtios, ha augmentat el sou dels professors i ha iniciat un camí per desburocratitzar els centres. I el nostre objectiu és desenvolupar aquests acords", ha dit en una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press.
Ha explicat que les queixes d'alguns col·lectius que afloren actualment --com són infraestructures, sanitat o educació-- es deuen al fet que les energies en els últims anys no s'han posat "a les coses del dia a dia", i ha remarcat que l'obligació de la Generalitat és atendre-les.