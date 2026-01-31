Dalmau sobre els Pressupostos: "El nostre objectiu és reprendre aquestes converses al més aviat possible"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, s'ha referit a les negociacions sobre l'aprovació de Pressupostos per a l'any 2026 a Catalunya: "El nostre objectiu és reprendre aquestes converses el més aviat possible", ha assegurat.
En declaracions aquest dissabte a la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona) ha dit que l'objectiu és que "el país tingui els pressupostos que Catalunya es mereix".
Així, ha afegit que els diners han de posar-se "on Catalunya necessita, que és als trens, a les escoles, als nous hospitals, en les infraestructures de país".