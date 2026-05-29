Dalmau diu tenir "els deures fets" perquè guanyi la gigafactoria de Móra la Nova (Tarragona)

Presentaran "aviat" el consorci de la candidatura i un consell amb el teixit empresarial
TARRAGONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern té "els deures fets" perquè la candidatura davant la Comissió Europea per a la instal·lació d'una gigafactoria d'intel·ligència artificial (IA) a Móra la Nova (Tarragona) sigui guanyadora.
En l'acte de presentació de la 'Guia d'Excel·lència Empresarial de Tarragona' aquest divendres, ha afirmat que aviat es presentarà el consorci que impulsarà "una candidatura ibèrica que serà guanyadora" quan la CE obri abans de l'estiu el procés de presentació de candidatures, informa el Govern en un comunicat.
En paral·lel al consorci, Dalmau ha anunciat que es crearà un consell social per implicar "el teixit econòmic i l'ecosistema del territori i del país" en la candidatura.
"Nosaltres impulsem aquesta candidatura per guanyar-la", ha insistit, alhora que ha sostingut que la IA ha arribat per canviar-ho tot, i que per això Catalunya ha de ser líder en la seva recerca, innovació i implantació.
També ha defensat que és una aposta per descentralitzar els grans projectes estratègics a les Terres de l'Ebre: "Perquè els projectes estratègics han d'estar per tot el territori".