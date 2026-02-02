Dalmau destaca el llegat de l'ISE a Barcelona i Catalunya en indústria i emprenedoria

González diu que la tecnologia audiovisual està present en tots els aspectes de la vida
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha destacat el llegat de l'Integrated Systems Europe (ISE) a Barcelona i Catalunya en la indústria i l'emprenedoria del sector audiovisual.
Ho ha dit aquest dilluns en el sopar de gala de l'ISE, que se celebra entre aquest dimarts i divendres en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, en el qual també han participat la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, María González, i la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil.
També han parlat el director general d'ISE, Mike Blackman; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el ceo d'Avixa, David Labuskes, i el president de Cedia, Daryl Friedman, i han estat presents, entre altres, el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern, Carlos Prieto; el conseller Miquel Sàmper, i el president de la Càmera de Barcelona, Josep Santacreu.
Dalmau assegurat que la relació entre l'ISE i Barcelona i Catalunya no és només un acord o una col·laboració, "és una amistat veritable".
Ha celebrat la col·laboració entre ambdues parts per crear una "comunitat de creadors, expositors i emprenedors", i que ambdues parts, textualment, s'han cuidat l'una a l'altra.
D'altra banda, ha defensat la idea d'un món "lliure i en democràcia", que respecti el dret d'expressió i impulsi la cultura i la creativitat.
GONZÁLEZ I GIL
González ha subratllat que la tecnologia està present en tots els aspectes de la vida i que per aquest motiu "és tan important per al Govern".
Ha destacat que ISE permet enfortir la transformació tecnològica i impulsar al sector audiovisual, la qual cosa ha dit que és sinònim "d'ocupació, creixement i igualtat territorial".
Gil, per la seva banda, ha assegurat que Barcelona "està orgullosa d'acollir" l'ISE, en les seves paraules, no només per la seva grandària, sinó pel que representa: ambició i voluntat d'empènyer els límits.
Ha afegit que la trobada demostra que quan "la tecnologia està ben dissenyada i aplicada" millora la vida de les persones, i ha recordat que la tecnologia audiovisual està present en tots els aspectes de la vida.
BLACKMAN I RELAT
Blackman ha assegurat que "Barcelona és un cor que batega" per la creativitat, la tecnologia i la cultura, i ha assenyalat que ISE sempre ha girat entorn de les idees i la col·laboració.
Ha agraït el suport del Govern, la Generalitat i l'Ajuntament des que van decidir que el saló se celebrés a la ciutat: "Heu creat l'ambient perfecte per a l'ISE".
Relat ha assegurat que és "un honor veritable" acollir l'ISE i ha destacat, en les seves paraules, l'extraordinari creixement de l'edició d'aquest any de la trobada.
Labuskes ha recordat que l'aposta per Barcelona es va iniciar l'any 2019 i que des de llavors hi ha hagut molts reptes, però que la seva voluntat ha estat sempre "connectar persones amb persones".
Friedman s'ha mostrat encantat pel creixement del projecte "i no només per l'avanç de la tecnologia" durant aquests anys.