Dalmau destaca la capacitat de Catalunya de "convertir adversitats en oportunitats

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat la capacitat de Catalunya de "convertir adversitats en oportunitats", en referència a tot el que ha passat durant els 30 dies en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat de baixa.
Ho ha dit aquest dilluns en l'acte de col·locació de la primera pedra de l'ampliació de la planta d'Elian al Port de Barcelona, en el qual també han participat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, entre d'altres.
"En aquests 30 dies el país s'ha enfrontat a reptes de tot tipus, alguns de molta profunditat, però la lliçó és la capacitat del país de convertir problemes en oportunitats per ser un país millor", ha dit Dalmau.
El conseller ha demanat "abordar els problemes de fons amb determinació i sense complexos" i tenir la mirada cap enrere per saber com s'ha arribat a aquesta situació i cap endavant per saber com tirar endavant.
Ha afegit que "l'única possibilitat de tirar endavant com a país és una actitud de col·laboració entre institucions sense importar el color polític".