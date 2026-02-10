Dalmau demana "la unitat catalana" als grups del Parlament per defensar el nou finançament

David Zorrakino - Europa Press
Martínez Bravo a Junts: "Deixar sobre la taula 4.700 milions" no reduirà la desigualtat
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha demanat al Parlament "la unitat catalana del conjunt de grups de la cambra" per defensar el nou model de finançament acordat amb ERC que, ha dit, aportarà 4.700 milions d'euros que serviran per enfortir els serveis públics.
En la seva intervenció aquest dimarts al Parlament durant el ple monogràfic proposat per Junts sobre la crisi de l'ascensor social, ha defensat que Catalunya, amb 8 milions d'habitants, no pot tenir "les infraestructures i els serveis públics del país dels 6 milions", per la qual cosa ha demanat un reforç dels serveis públics.
També ha afirmat que la desigualtat a Catalunya continua sent massa alta, textualment, tot i que ha reivindicat que l'economia catalana genera prosperitat, alhora que ha alertat que "no totes les formacions polítiques" defensen repartir la prosperitat, després d'afegir que no es pot defensar l'ascensor social i, alhora, retallar polítiques socials com l'accés a l'habitatge, l'educació i la sanitat.
"FUGIR DE CATASTROFISMES"
Per la seva banda, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, també ha defensat un nou finançament per reforçar l'estat del benestar a Catalunya i, adreçant-se a Junts, ha dit: "Un petit espòiler, tot i que contenta d'escoltar les seves propostes, abaixar els impostos no reduirà la desigualtat i deixar sobre la taula 4.700 milions d'euros anuals" tampoc.
La consellera ha demanat "fugir de catastrofismes i analitzar la realitat amb rigor i serenor" per trobar una política útil amb mesures decidides i debatudes al Parlament i ha apel·lat a la prosperitat compartida mitjançant les polítiques socials, no com una despesa sinó com una inversió.