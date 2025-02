Dalmau demana que "tothom estigui a l'alçada" per aprovar la condonació del FLA al Congrés

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha instat aquest dilluns que "tothom estigui a l'alçada" perquè la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) de les comunitats autònomes s'aprovi al Congrés dels Diputats.

Ho ha dit en una roda de premsa al costat del ministre de Política Territorial i Funció Pública, Ángel Víctor Torres, després de la celebració de la Comissió Bilateral Generalitat-Govern central i la Comissió Mixta de Transferències al Palau de la Generalitat.

"És un bon acord que s'haurà d'aplicar en les pròximes setmanes i dies, primer perquè existeix el Consell de Política Fiscal, i després perquè hi ha una part que suposa una votació al Congrés dels Diputats i, per tant, espero que tothom estigui a l'alçada per fer arribar i fer complir aquests acords que són en benefici dels ciutadans de Catalunya", ha valorat.

Ha dit que avui ha estat un bon dia per a Catalunya perquè s'avança en matèria d'autogovern, però també perquè es compleixen els acords: "Aquest cap de setmana es van reunir el líder d'Esquerra Republicana amb el president de la Generalitat i ja vam dir que passarien coses. Aquest dilluns han passat coses molt importants per a aquest país".

Sobre l'acord, ha dit que requereix "molta valentia" arribar-hi, i que és un bon acord per als ciutadans de Catalunya, però també és un bon acord per al conjunt d'Espanya, en les seves paraules.

AGRAÏMENT A ERC I ELS COMUNS

Dalmau ha traslladat el seu agraïment al ministre i al Govern central, però també als socis de la Generalitat: "El meu agraïment també a la resta de formacions polítiques com Esquerra Republicana per haver-nos posat sobre la taula acords per fer avançar el país. També als Comuns amb els qui avui també alguns d'aquests acords desenvolupen els d'investidura".

"No hauríem arribat aquí sense l'acord i el consens d'altres forces polítiques. Avui s'està podent donar aquest acord en matèria del FLA, també fruit de les negociacions que s'han mantingut amb els partits que van fer costat a la investidura del president Illa", ha valorat.