Dalmau demana un "to serè" en el debat per abordar el finançament autonòmic

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha desitjat que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que aborda aquest dimecres el nou model acordat entre el Govern central i ERC estigui marcat per un "debat raonable i un to serè" per part de tothom.
"És el que la gent espera de nosaltres. I aquest és un doble missatge, a la resta de comunitats i al conjunt de forces polítiques", ha dit en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, després de la Comissió Bilateral amb l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona).
Ha sostingut que amb el CPFF d'aquest dimecres ha de començar un camí "que no té marxa enrere" i que implicarà, si rep l'aval del Congrés dels Diputats, un augment de 4.700 milions d'euros anuals per a la Generalitat.
Preguntat per les relacions del Govern amb Foment del Treball, que considera "clarament insuficient" el model presentat, ha descartat valorar la situació, però ha assegurat que hi ha un consens majoritari entre les organitzacions econòmiques i sindicals de Catalunya que serà un bon acord per a Catalunya.
"Fa més de 13 anys que tenim el sistema de finançament caducat, i el país mereix mirar endavant. No farem res de bo si continuem en la retòrica d'estar entre o tot o res. En els últims anys, ens hem quedat amb res", ha valorat.
PRESSUPOSTOS DEL 2026
Sobre les negociacions per als pressupostos del 2026, ha dit que després de la "primera estació, que era el finançament", ara es pot abordar aquesta carpeta amb els seus socis.
"El nostre objectiu és que, un cop avançat en la qüestió del finançament, tenir converses que ens portin a una aprovació dels pressupostos", i ha afegit que queden alguns temes pendents amb ERC i els Comuns, i que aviat es reuniran amb els segons per fer un seguiment dels compromisos pendents.