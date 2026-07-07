Dalmau demana a Junts no condemnar Catalunya "al bloqueig" oposant-se al finançament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha demanat que Junts no condemni Catalunya "al bloqueig" quan es debati al Congrés la reforma del model de finançament de les comunitats autònomes.
"Cal obrir una etapa d'interlocucions. De la mateixa manera que ERC ha decidit fer un retorn a la política útil, m'agradaria que Junts no condemnés Catalunya al bloqueig", ha afirmat el conseller en una entrevista a 'El País' aquest dimarts recollida per Europa Press.
"Seria impensable que partits catalans posin bastons a les rodes perquè el país avanci", ha insistit, després de reivindicar que la proposta arriba després d'anys amb el model caducat i oferint la possibilitat que Catalunya rebi 4.700 milions d'euros més a l'any, i ha assegurat que bloquejar la iniciativa suposa bloquejar Catalunya.
EL TJUE I L'AMNISTIA
Pel que fa a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia als líders del procés, ha defensat que es va impulsar perquè Catalunya girés full, i que s'havia de "tornar a la política el que mai no hauria hagut de sortir de la política".
"No aconseguirem normalitzar la situació política si no som capaços de fer efectiva la llei d'amnistia que permeti que el conjunt dels agents polítics estiguin fent política", ha expressat Dalmau.
ELS NOUS PRESSUPOSTOS
El conseller ha celebrat l'aprovació la setmana passada dels pressupostos, i preguntat per si ara ERC i els Comuns ja no marcaran l'agenda de l'executiu, ha respost que el Govern fixa l'agenda i allarga la mà als seus socis, però també "a tots" els grups.
"El missatge sempre ha estat clar: un govern que tingui la capacitat de fixar l'agenda estratègica del país en matèria d'infraestructures, habitatge, serveis i fer-ho amb la mà estesa, primer als grups que van donar suport a la investidura i ara als pressupostos, però també la mà estesa a tots els grups de la cambra", ha expressat.