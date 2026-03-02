Dalmau demana a ERC no condemnar Catalunya "al bloqueig" i els garanteix que compliran els acords

El pressupost preveu 1.051 milions per a Presidència, que vol fer un salt en finançament local
BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha demanat aquest dilluns a ERC no condemnar Catalunya "al bloqueig" i permetre l'aprovació dels pressupostos, i els ha garantit, també als Comuns, que compliran el 100% dels acords d'investidura.
"No condemnem el país al bloqueig. Parlem, negociem, discutim i posem-nos d'acord. Fem el possible perquè el país pugui avançar. No es pot governar la Catalunya del 2026 amb els pressupostos del 2023", ha sostingut en la seva compareixença durant la comissió d'Afers Institucionals del Parlament per explicar les prioritats pressupostàries del seu departament.
Després de reiterar la mà estesa del Govern, ha apel·lat els republicans a tenir en compte que han estat capaços d'arribar a acords que no han resultat fàcils que han desencallat "problemes que feia més d'una dècada" que s'arrossegaven, com el nou sistema de finançament.
"Tenen tot el nostre compromís per al compliment dels acords d'investidura. Tenen la paraula del president de la Generalitat. No hauria de ser poca cosa. Tot el que hem dit ha passat", ha apuntat.
Apel·lant a aquest compromís, ha instat ERC a continuar negociant i a "no llançar la tovallola" per tirar endavant els comptes.
"EINA DE PAÍS"
Per Dalmau, és una necessitat institucional, econòmica i social disposar de pressupostos i, tot i que defensa que el Govern ha pogut funcionar amb tres suplements de crèdit extraordinaris, creu que aquest mecanisme no pot substituir els comptes.
"Els suplements de crèdit han permès gestionar la contingència, però el pressupost és una eina de país. O es governa el país o la contingència", ha recalcat el conseller, per deixar clar que l'únic pla que el Govern contempla és poder-los aprovar.
Més enllà de les línies generals del pressupost, que s'eleven fins als 49.162 milions d'euros, Dalmau ha concretat que el seu departament comptarà amb 1.051,2 milions, un increment del 30,23% en relació amb el 2023, que inclouen els 350 milions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Per reforçar l'equació territorial, renovar l'administració i garantir la connectivitat i seguretat digital, tots els capítols de despesa augmenten i destinen 351 milions a l'àmbit de governs locals i relacions amb l'Aran, 25 milions a la Secretaria d'Administració i Funció Pública i 101 milions a la de Telecomunicacions, en què reforcen el CTTI i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.