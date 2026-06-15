Dalmau demana "desinflamar" el conflicte educatiu i crida a la reflexió per encarrilar-lo

"La dinàmica del tot o res ha deixat el país en el res"
BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha demanat aquest dilluns "desinflamar" el conflicte educatiu i crida a una reflexió col·lectiva per intentar encarrilar-lo.
"La nostra voluntat és la de desinflamar. Crec que el que ens ha d'unir a tots nosaltres és el no fer el conflicte més gran, sinó encarrilar-lo", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Les declaracions de Dalmau arriben després que milers de docents, famílies i estudiants es manifestessin de nou diumenge a Barcelona per reclamar un gran acord per a l'educació pública, convocats pels sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical, COS i CNT.
Segons Dalmau, totes les parts comparteixen que els problemes dels docents venen d'anys enrere i defensa que el Govern va demostrar que vol avançar quan va posar 2.700 milions més sobre la taula i va assolir un primer acord amb CC.OO. i UGT, i va arribar a un preacord posterior amb Ustec, les bases del qual no van ratificar en una consulta.
UNA REFLEXIÓ COL·LECTIVA
"Hem de treure l'educació d'aquest carreró. El que ha passat i el resultat de la votació ha d'implicar una reflexió col·lectiva per veure com canalitzem aquest conflicte. El conflicte pel conflicte no soluciona res", ha subratllat.
Després d'expressar el seu respecte per totes les organitzacions sindicals, ha advertit que "la dinàmica del tot o res ha deixat el país en el res" i, malgrat entendre que hi hagi professionals decebuts, ha assegurat que el Govern no pot resoldre en dos anys problemes dels últims 10 o 15.
"De vegades un cerca culpables fora per justificar les seves posicions, però el país avança per la via dels acords", ha insistit Dalmau, que ha demanat a les parts confiar en la mà estesa i la voluntat del Govern d'arribar a acords.
PAPA
Després de la visita del Papa a Catalunya, el conseller de Presidència ha assegurat que va deixar imatges de record i missatges importants i, malgrat considerar normal que hi pugui haver crítiques, ha demanat "no buscar el punt i la coma en comptes d'intentar buscar els punts d'acord.
Sobre que s'expulsés un grup de cantaires de la Sagrada Família durant l'acte de benedicció de la torre de Jesús, Dalmau ha legitimat que es vulgui protestar però creu que s'han de protegir d'això els espais institucionals.
Així, ha cridat a reflexionar-hi "un dia hi haurà protestes en el sentit que t'agrada i un altre dia et pots trobar amb que hi hagi algú que canti l'himne d'una altra cosa que no et faci tanta gràcia".
INCENDIS I PPA
També ha mostrat la seva preocupació pels possibles incendis d'aquest estiu tenint en compte els efectes del canvi climàtic i la pujada de les temperatures, i ha apel·lat a combatre les "posicions conservacionistes" que s'han tingut a Catalunya que, al seu parer, posen en perill la biodiversitat i les persones.
En relació amb les restriccions que mantenen per la pesta porcina africana (PPA), ha deixat clar que les mantindran "el temps que calgui i fins que sigui necessari" malgrat els sacrificis que poden comportar per a moltes persones.
En preguntar-li per la inestabilitat política a Espanya, ha assegurat que li preocupa però ha defensat que el Govern és un "aliat que a Catalunya les coses li vagin bé".