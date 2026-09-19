Dalmau defensa teixir acords "més enllà de les institucions" per a una dècada de progrés

Adverteix que no es pot permetre una "Catalunya a dues velocitats"
TARRAGONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defensat la necessitat de teixir acords "més enllà de les institucions" per a una nova dècada de progrés a Catalunya, ha informat el Govern en un comunicat.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dissabte en l'acte 'Dos anys construint el futur. Un debat des del Penedès sobre la Catalunya que avança' al Vendrell (Tarragona), en el marc del programa que duen a terme aquest dissabte tots els consellers en diversos punts de Catalunya amb motiu dels dos primers anys de legislatura.
Dalmau ha estat acompanyat per l'empresari i president de PIMEC al Baix Penedès, Rafael Solé; l'enginyera de telecomunicacions i doctora en biomedicina Elisenda Bonet i el director i guionista de cinema Rafael Trullols.
El conseller ha apel·lat a la majoria de la societat que "busca solucions" i ha reivindicat que Catalunya pot construir i és imparable si es posen les energies on és necessari.
"No ens podem permetre una Catalunya a dues velocitats. Tot el territori necessita oportunitats econòmiques, i això s'aconsegueix amb serveis forts a tot arreu", ha exposat, i ha posat el focus a impulsar indústries creatives, com l'audiovisual, coincidint amb Trullols en la importància del Catalunya Media City.
INNOVACIÓ
Per la seva banda, Solé ha defensat que les noves eines tecnològiques i la intel·ligència artificial són instruments que apropen a les petites i mitjanes empreses a la gran empresa, i ha afegit que Catalunya necessita donar un "salt" en infraestructures i serveis.
Per la seva banda, Bonet ha demanat "valentia" davant de la irrupció de la IA i ha afirmat que els grans avanços tecnològics poden ajudar a millorar la sanitat pública.
Dalmau ha subratllat la importància del pla de reforma de l'administració i ha assegurat que la nova llei de simplificació de tràmits representarà un "canvi copernicà".
El conseller també ha visitat l'Ajuntament del Vendrell, on ha mantingut una trobada amb l'alcalde i els regidors.