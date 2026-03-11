Dalmau defensa al Parlament l'acord d'Educació i insisteix a definir-lo d'"històric"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defensat aquest dimecres al Parlament l'acord entre la Conselleria d'Educació i FP i CCOO Educació i la UGT sobre el complement específic docent, i ha insistit a definir-lo d'"històric".
En la sessió de control als consellers, ha assegurat que, setmanes després de les mobilitzacions dels docents, el Govern es pot presentar a la cambra catalana i davant el conjunt de la comunitat educativa "amb un acord històric de país en matèria educativa".
"És històric perquè afronta els reptes principals que té el país en matèria educativa, cosa que té a veure amb la reducció de les ràtios, perquè els docents es puguin concentrar a millorar la qualitat i la feina que fan amb els alumnes", ha apuntat.
Segons Dalmau, l'acord també busca la reducció de la burocràcia amb l'objectiu que els mestres es puguin concentrar "a exercir la seva professió i no haver d'estar emplenant papers que no formen part del seu deure principal", i millorar les condicions de l'escola inclusiva.
També ha reivindicat que posen 2.000 milions d'euros sobre la taula per reforçar les condicions laborals dels professionals del sector, "que després de 20 anys de desinversió eren els tercers de la cua retributiva d'Espanya".
"Ara, en la comparativa amb la resta de comunitats, passaran a ser els tercers per davant", ha recalcat Dalmau, que defensa que, entre el tot o res, sempre és millor avançar per millorar les condicions de vida dels col·lectius professionals.