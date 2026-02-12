Dalmau defensa que l'alerta per vent a tot Catalunya ha "reduït riscos"

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització de Salvador Illa, ha defensat l'alerta per vent a tot Catalunya aquest dijous: "Gràcies a les mesures que tots hem pres i a la col·laboració ciutadana, hem reduït els riscos", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ha dit que l'episodi violent ha afectat zones àmplies, i que dins la mateixa comarca hi ha hagut zones amb ràfegues de 120 km/h i zones amb poc vent: "Catalunya és diversa, però el vent no entén de divisions administratives", i ha assenyalat que cada dia milers de persones es desplacen a Catalunya per feina.
Ha apostat per confiar en les decisions dels equips d'emergència que vetllen per la seguretat ciutadana, i que ho fan "amb rigor i ciència".