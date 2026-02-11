Dalmau defensa que Catalunya necessita pressupostos per "donar resposta" a l'habitatge i Rodalies

Albiach veu irrenunciable prohibir les compres especulatives i demana anar "més enllà" en les sancions
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització de Salvador Illa, ha defensat que Catalunya necessita uns nous pressupostos per al 2026 per poder "donar resposta" a dos dels principals problemes que té, a parer seu, com són l'accés a l'habitatge i Rodalies, entre d'altres
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, en la rèplica a la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, que ha recordat que aquests dos àmbits, mobilitat i habitatge, són els principals eixos que el seu partit ha situat en la negociació dels comptes amb el Govern.
"Han tingut la valentia de dir i reconèixer que el país necessita fer un salt endavant i que per això calen pressupostos. I el país els necessita, entre altres coses, per donar resposta als dos principals problemes que vostè ha assenyalat", ha dit Dalmau.
Albiach ha afegit que en matèria d'habitatge serà una condició irrenunciable per negociar la prohibició de les compres especulatives, i ha demanat a l'executiu anar "molt més allà" en les sancions per incomplir la llei d'habitatge, després de la imposició de les primeres 13.
Sobre Rodalies, ha reclamat que els equips d'urgència de manteniment esdevinguin permanents, i que la Generalitat pugui impulsar obres a la xarxa mitjançant encomanes de gestió perquè es tingui "la primera i l'última paraula" des de Catalunya.