Dalmau defensa ampliar l'Aeroport de Barcelona i tenir "un país que creix desacomplexadament"

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defensat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat per tenir "un país que creix desacomplexadament" i que es vol connectar amb els principals llocs del món.

Així s'ha pronunciat aquest divendres en l'acte d'inauguració de l'exposició 'Simbiòpolis' al Palau Robert de Barcelona, juntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el CEO de Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, Francesc Fajula.

Dalmau ha reivindicat una ampliació de l'Aeroport "amb les màximes exigències mediambientals", i ha assegurat que envia un missatge que Catalunya vol assolir els seus compromisos ambientals i socials sense renunciar al creixement econòmic.

Ha assegurat que aquesta ampliació és "fonamental per a molts sectors de l'economia, però sobretot per als que més valor afegit aporten per a la ciència, la recerca, la cultura, els festivals i els congressos".

"Volia aprofitar aquest moment per reivindicar aquesta voluntat d'un país que vol estar connectat", ha subratllat el conseller, que també ha defensat que permetrà estar més connectats de cara a esdeveniments com el Mobile World Congress (MWC).