Dalmau creu que les eleccions no estan "damunt la taula" i demana a Junts que rectifiqui

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que l'escenari d'unes eleccions generals "avui dia no està damunt la taula", i ha demanat a Junts una reflexió profunda i una rectificació sobre la seva posició davant els decrets d'habitatge que es voten aquest divendres al Congrés.
En unes declaracions aquest divendres davant els mitjans, Dalmau ha dit que queden "unes poques hores" fins a la votació, que l'escenari electoral no està obert i que Junts encara pot rectificar.
"Creiem que aquest escenari avui dia no està damunt la taula, ho veurem després de l'aprovació o a la no aprovació d'aquests decrets", i ha retret a Junts que entri en una dinàmica de bloqueig i obstruccionista.
Ha defensat que les mesures del Govern central són bones per als catalans i que li agradaria que Junts escoltés més les classes mitjanes i treballadores i "les persones que, guanyant un sou, no poden arribar a final de mes i pagar l'habitatge, que Foment del Treball", el PP i Vox.
Pel que fa a la proposta de Podem d'aprovar mes a mes un decret d'habitatge tot i que es vagi derogant al Congrés, Dalmau ha rebutjat "solucions de filibusterisme parlamentari", i ha dit que ja veuran quina decisió pren el Govern central en cas que decaiguin aquest divendres.
Preguntat per si el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat sobre aquesta qüestió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que no ho sap, però ha recordat que "hi manté una relació fluïda".