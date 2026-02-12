Dalmau està en contacte amb els agents econòmics i socials de Catalunya per l'episodi de vent

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat aquest dijous que està en contacte amb els agents econòmics i socials de Catalunya per l'episodi de vent.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Dalmau ha afirmat que les "previsions meteorològiques eren reals i s'estan complint" i que les mesures de prevenció impulsades pel Govern ajuden a reduir el risc per a les persones.
La Generalitat ha suspès l'activitat educativa a escoles, universitats i centres de secundària, l'activitat esportiva a l'exterior i la sanitària no urgent.
També ha recomanat el teletreball i reduir al mínim la mobilitat a les carreteres per facilitar la tasca dels cossos d'emergències.
"Agraïm la col·laboració de tothom per ajudar a minimitzar les incidències", ha afegit el conseller.