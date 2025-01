Dalmau considera "urgent" implantar una direcció pública professional a l'administració

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, considera "urgent" implantar una direcció pública professional i ha instat a aprofitar el talent a l'administració en un article d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.

"El gran valor que sustenta els serveis públics és la gran vàlua dels seus servidors i servidores. El talent és la peça angular de qualsevol empresa. Policies, bombers, personal sanitari, educatiu" ha expressat, afegint que se'ls ha de motivar i formar-los en competències digitals, financeres o de sostenibilitat perquè, textualment, l'administració segueixi sent competitiva.

Ho ha dit davant de "la campanya de desprestigi social, promulgada per magnats tecnològics que veuen en la destrucció de l'Estat del benestar una oportunitat per fer el seu negoci" i, per això, també ha indicat que el Govern proposa una administració amb menys burocràcia, que usi les capacitats tecnològiques sense substituir el valor de les persones i faci front, en les seves paraules, al canvi climàtic i l'envelliment de la població.