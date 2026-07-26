Dalmau condemna "rotundament" l'atropellament massiu durant l'Orgull a Berlín

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha condemnat "rotundament" l'atropellament massiu ocorregut a Berlín aquest dissabte a la nit durant la marxa de l'Orgull, que ha deixat un mort i 29 ferits.
"Aquells que promouen la violència, la por i l'odi no tindran mai cabuda en la nostra societat. Seguirem defensant la nostra manera de viure", ha dit en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Les autoritats alemanyes investiguen l'ocorregut com un cas de "atemptat terrorista" de caràcter jihadista i es busca al presumpte autor dels fets, un home de 21 anys, ciutadà alemany d'ascendència libanesa.