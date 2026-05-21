Dalmau celebra el pacte de pressupostos amb els Comuns d'aquest dijous i agraeix la "valentia" a ERC

Contraposa els pactes amb ERC a la falta d'acord amb Junts: "El país necessita a tothom"
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha celebrat l'acord d'aquest dijous per als pressupostos de la Generalitat del 2026 amb els Comuns, els quals ha qualificat de bona notícia, i ha insistit que no són uns comptes per a tota la legislatura.
Dalmau ha agraït als republicans la seva "valentia" per fer un acord que considera exigent i als Comuns que hi tornin a ser per signar uns nous comptes després de l'intent del febrer passat, ha afirmat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha expressat que la voluntat del Govern és portar divendres a tramitació parlamentària el projecte d'uns pressupostos que assegura que estan "molt centrats" en els serveis públics, sobretot en habitatge.
"El país no es podia quedar amb els euros al calaix. Els euros han d'estar al servei de la gent, de fer polítiques útils, de fer carreteres, de fer trens", ha dit.
METGES I DOCENTS
Preguntat per les vagues de metges i docents, Dalmau ha apuntat que la de l'àmbit sanitari aglutina "al voltant del 4-5%" del personal i que només la convoca un sindicat, i ha assenyalat que el Govern espera donar-hi resposta.
Sobre les manifestacions dels docents, ha apuntat que és "més global" però ha emmarcat la negociació en l'acord educatiu arribat amb CCOO i la UGT però que compta amb el rebuig dels sindicats majoritaris.
Ha dit que s'està en un "bon moment de diàleg" amb els sindicats de docents, tot i que ha afirmat que requerirà temps.
IRPF
Preguntat per com han aconseguit que ERC no posi la cessió de l'IRPF a la Generalitat com a condició als comptes, ha assenyalat que no és una carpeta que ha quedat aparcada sinó que "simplement" s'han donat més temps per treballar.
"Hem de casar molts interessos i hem de trobar la via per fer-ho, però pel camí el Govern amb ERC també ha pactat el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya per dotar-nos de més musculatura i anar pas a pas. El país avança pas a pas", ha dit.
Ha contraposat els pactes amb ERC a la falta d'acord amb Junts: "El país necessita de tothom. Necessita d'Esquerra i de Junts per contribuir a coses positives".