Dalmau assumeix el despatx d'Illa durant el seu ingrés i seguiran les reunions setmanals de Govern

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
"Està en les millors mans, que són les del sistema públic de salut"
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, assumeix les funcions del despatx del president, Salvador Illa, mentre està hospitalitzat, i el Consell Executiu seguirà fent les reunions dels dimarts.
Dalmau ha declarat als periodistes aquest diumenge, a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que l'agenda d'Illa es delegarà aquests dies en els consellers i que el Govern "segueix funcionant correctament, amb normalitat", durant el parell de setmanes en què es preveu que segueixi ingressat.
Tant ell com la consellera de Salut, Olga Pané, han parlat amb ell aquest diumenge, i el president seguirà en contacte amb tots els seus consellers.
ESTABLE I AMB GANES DE TREBALLAR
Dalmau ha explicat que Illa està estable i amb ganes de treballar, però que ha de concentrar-se en la seva feina ara per ara: "Treball de rehabilitació".
En nom d'Illa i de l'executiu, el conseller ha agraït a tot el sector sanitari català la seva feina diària: "Són els millor que té el nostre país, són una garantia d'igualtat".
"Està en les millors mans, que són les del sistema públic de salut", ha afegit.