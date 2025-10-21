Dalmau assegura que és "optimista" respecte al finançament a Catalunya, tot i que demana prudència

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat aquest dimarts que és "optimista" respecte al resultat del finançament per a Catalunya, tot i que ha apel·lat a la prudència.
"Som optimistes en que com més aviat millor sigui justament això, com més aviat millor", ha dit en el fòrum World in Congress de Prisa a Barcelona després que la vicepresidenta del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, afirmés aquest dilluns que la seva intenció és presentar el nou model com més aviat millor.
Dalmau ha subratllat que el finançament és "un element fonamental" per al conjunt de serveis públics com la sanitat i l'educació.
REFORMA DE L'ADMINISTRACIÓ
El conseller també ha destacat la reforma "en profunditat" de l'administració que des del seu departament impulsa amb qüestions com la reducció de la burocràcia i oficines d'atenció presencial.
Així mateix, ha defensat aprofitar la intel·ligència artificial (IA) per millorar l'eficiència de les administracions i acompanyar-la amb el contacte humà: "No pot ser que l'administració vagi en sentit contrari del teixit empresarial".