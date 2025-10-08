Dalmau assegura que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona "continua intacta"

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat aquest dimecres que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona "continua intacta", després d'aprovar-se en el Congrés el projecte de Llei de Mobilitat Sostenible amb l'abstenció de Podem en arribar a un acord 'in extremis' amb el Govern per aquesta operació.
"Desbloquejar la seva ampliació ha estat una prioritat del Govern per posar el país en marxa. El compromís d'ampliació continua intacte. La inversió continua intacta. El calendari continua intacte. Sempre amb el màxim rigor ambiental", ha explicat el conseller en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
A la tarda, el Ministeri de Transports ha emès un comunicat anunciant l'acord i comprometent-se a sotmetre el projecte a un procés "especialment intens" d'informació pública i consultes amb els diferents organismes i administracions territorials per afavorir la participació i la transparència.
Fonts de Podem han apuntat que a la pràctica s'ha acordat paralitzar les obres de l'ampliació almenys fins a 2031 i ha destacat que el pacte recull que l'ampliació no s'inclourà en el DORA III, el document regulatori que planifica les infraestructures aeroportuàries per al període 2026-2031.
A més, la formació 'morada' ha subratllat que el Ministeri estarà obligat a elaborar un informe vinculant pel qual qualsevol projecte per a l'Aeroport de Barcelona haurà de complir amb els objectius de reducció d'emissions de la Directiva europea Fit for 55, que fixa una reducció d'emissions del 55% per 2030 i la neutralitat climàtica per 2050.