Dalmau assegura que l'acord per a un finançament singular de Catalunya està "a la recta final"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Afirma que la setmana vinent s'ha d'"estar en condicions" de constituir la societat mixta de Rodalies
BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat aquest dimecres que l'acord pel finançament singular de Catalunya està "a la recta final" i que és gairebé imminent i ha assegurat que la negociació encara les últimes hores, textualment.
"S'esperen reunions durant les pròximes hores i dies que han de permetre desencallar un acord que sigui positiu per a Catalunya", ha dit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat de bo el clima de treball entre la Generalitat i el Govern central.
Ha apuntat que queden serrells per tancar i, preguntat per si el principi d'ordinalitat s'inclourà en l'acord, ha assenyalat que això li toca anunciar-ho a la vicepresidenta primera del Govern central i titular de la cartera d'Hisenda, María Jesús Montero: "Per a nosaltres, aquest element sempre està damunt la taula".
Sobre les modificacions legislatives que implicaria el nou sistema de finançament singular, ha remarcat que espera que es pugui comptar amb el suport de tots els grups catalans a la cambra.
RODALIES
Quant al traspàs de les competències de Rodalies a Catalunya, ha assegurat que la setmana vinent s'ha d'"estar en condicions" de constituir la societat mixta de Rodalies, amb el nom Rodalies de Catalunya SME, SA, que comptarà amb un consell de direcció amb majoria del Govern.
Respecte a l'arribada de nous trens, ha assenyalat que tenen data dins aquest trimestre i ha apuntat que part de les millores vindran per l'arribada de nou material rodant --com els trens--, a més de la gestió des de Catalunya del servei i les obres que s'estan fent, exemplificant-ho en el desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga (Barcelona).