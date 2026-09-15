Dalmau assegura que Catalunya "està fent els deures" en matèria d'IA

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat aquest dimarts que Catalunya "està fent els deures" en matèria d'intel·ligència artificial (IA) i que el Govern no es vol quedar enrere en la cursa de fons d'aquesta tecnologia des de valors democràtics.
Dalmau ha destacat el projecte de gigafàbrica a Móra la Nova (Tarragona), infraestructura que servirà perquè Catalunya guanyi "capacitat de computació", ha assegurat en una intervenció en el congrés Forward, organitzat per la patronal Foment del Treball per analitzar els avenços i aplicacions de la IA.
En aquesta línia, ha valorat els més de 25 projectes de centres de dades en territori català per assegurar la capacitat de computació en el teixit econòmic però complint estàndards d'energia verda.
El conseller, a més, ha apel·lat a la necessitat d'abordar un debat amb profunditat sobre la seva regulació, pels riscos quant a la seguretat nacional, però també en matèria de dades o ciberseguretat.
CAPACITAT INDUSTRIAL
"No pot ser que si necessitem guanyar capacitat industrial encara triguem 3 o 4 anys a autoritzar l'ampliació d'una indústria al nostre país", ha afegit Dalmau, que ha considerat que les administracions tampoc no poden deixar passar els avenços d'aquesta tecnologia.
Per exemplificar el potencial de transformació del mercat laboral de la IA, el conseller ha explicat que els ulls dels metges aniran acompanyats en el futur de dispositius amb aquesta tecnologia per disposar de més informació i fer la seva feina de manera més precisa, entre altres usos en el sistema de salut.