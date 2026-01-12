Dalmau allarga la mà a Junts per aconseguir el seu suport al nou finançament

Veu "obvi" que no es tracta d'un concert econòmic i demana llegir l'acord per entendre'l
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha manifestat aquest dilluns l'actitud del Govern de mà estesa per aconseguir el suport de Junts al nou finançament acordat entre ERC i el PSOE: "Estem oberts".
"No ens hem guardat res perquè ho hem hagut de posar tot damunt la taula perquè aquest nou model tirés endavant, però estem oberts. La nostra actitud sempre és constructiva i de mà estesa. El país necessita a tothom", ha destacat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Després de prioritzar la importància d'arribar a acords, ha considerat legítim que Junts defensi el concert econòmic constatat i, en paral·lel, no obstaculitzar la possibilitat que Catalunya disposi de 4.700 milions d'euros més.
"No és una croada contra Junts", ha subratllat Dalmau, que creu que encara queda temps per a la tramitació parlamentària.
També ha manifestat que desitjaria que el PP donés suport al nou finançament perquè, a parer seu, el model és positiu per a comunitats "històricament infrafinançades" dels populars com la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Múrcia.
A més, ha instat a llegir l'acord per entendre que no es tracta d'un concert econòmic: "Això ho sap tothom. És obvi".
El que es va acordar i s'ha pactat, segons Dalmau, és un "sistema de finançament singular" per a Catalunya que aporta 4.700 milions d'euros més i amb el qual es respectarà l'ordinalitat.