Dalmau allarga la mà als docents i s'obre a "millorar" la proposta feta pel Govern

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha manifestat aquest dimecres que ofereixen la mà a la comunitat educativa per continuar treballant sobre la proposta que actualment hi ha sobre la taula i fins i tot a millorar-ne el contingut.
En resposta a una pregunta de la diputada de la CUP Pilar Castillejo en el ple del Parlament, ha expressat el compromís explícit del Govern amb la pública i espera poder-ho demostrar arribant a un acord amb els representants dels treballadors: "Els estenem la mà i estem disposats a continuar treballant aquesta proposta i fins i tot a millorar-la".
Després d'assegurar que són conscients del "malestar" que arrossega la comunitat educativa, els ha instat a tenir en compte la voluntat del Govern de negociar i les millores que, a parer seu, han impulsat per millorar les condicions del col·lectiu.