Dalmau afirma que es va inspeccionar la mina de Súria (Barcelona) fa una setmana

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència d ela Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que la mina de Cabanasses a Súria (Barcelona), on ha mort aquest dimecres un treballador de 26 anys en un accident, va passar l'última inspecció de la direcció general d'Indústria el passat 23 de juliol.
En unes declaracions als mitjans juntament amb l'alcalde, Albert Coberó, i després de reunir-se amb representants de l'empresa, ha detallat que l'accident s'ha produït a una profunditat aproximada d'entre 750 i 900 metres sota terra, i que el Govern ha obert una investigació per determinar-ne les causes i prendre "les mesures que s'hagin d'adoptar", en paral·lel a la investigació judicial.
Ha afirmat que són contundents davant l'accidentalitat en el món laboral: "Ens obliga no només les administracions i els cossos d'emergència, també les empreses, a extremar totes les precaucions".
Dalmau ha traslladat el condol per la defunció en nom del Govern i del seu president, Salvador Illa, i el seu suport als familiars i als seus companys de feina, i ha agraït la tasca dels equips d'emergència.
"La pèrdua d'una vida humana sempre és una cosa irreparable per a qualsevol societat, per a qualsevol família. Fer-ho, en el cas d'un jove de 26 anys, assumeix el moment de dolor pel qual ens vam sumar a aquesta mostra de condol", ha expressat el conseller.