Dalmau afirma que treballen per tenir un règim sancionador de la llei d'habitatge "creïble"

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern treballa per tenir un règim sancionador de la llei d'habitatge "creïble" perquè pugui aportar els resultats buscats.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, en què el portaveu dels Comuns, David Cid, ha criticat que "309 dies després d'aprovar el règim sancionador, el Govern encara no ha estat capaç d'aprovar una sola sanció".
Dalmau ha sostingut que l'objectiu del Govern és posar una sanció i "que no tingui marxa enrere", i ha reiterat el compromís de l'executiu català per impulsar mesures que facin efectiu el control dels preus del lloguer a les zones tensionades.
Ha recordat que, des que es va aprovar el règim sancionador, han incorporat nous inspectors, i ha detallat: "Estem armant els expedients de tal manera que el dia en què nosaltres puguem detectar aquest incompliment i el sancionem, pugui ser efectiu", tot i que no ha concretat a partir de quan serà possible.
Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha destacat que el Govern treballa en la compra d'actius immobiliaris que són propietat d'entitats bancàries o fons, i ha recordat que la setmana passada van arribar a un acord amb Inmocaixa per comprar 1.064 habitatges de lloguer assequible.
"Aquesta operació s'adhereix a tres operacions anteriors més, de manera que el còmput total, l'increment d'habitatge públic permanent serà de 3.092 habitatges en total", ha subratllat Paneque.