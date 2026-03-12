Dalmau afirma que potser caldran "uns mesos més" per desencallar la gestió de l'IRPF

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Apel·la a la responsabilitat d'ERC per als pressupostos: "Catalunya no pot perdre 9.000 milions"
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat de negociar amb ERC els pressupostos, tot i que ha dit que resoldre la qüestió tributària, principalment la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, pot comportar "uns mesos més".
"La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Haurem de preparar l'Agència Tributària de Catalunya perquè sigui així, que no és que estigui en les millors condicions", ha dit en una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Dalmau ha reivindicat altres acords d'investidura amb ERC que ja han avançat, com l'acord per al finançament o el traspàs de Rodalies, i ha insistit que tant el Govern com el Govern central s'han compromès a avançar en la gestió d'aquest tribut.
"U. Ens caldrà una mica més de temps? Sí, perquè no hem tancat la negociació del sistema de finançament. Hem estat un any i mig gairebé només fent això. I dos. Vam arribar a un acord en l'última comissió bilateral en el qual en vam assentar les bases. És un document oficial entre el Govern i el Govern central, rubricat pel Ministeri d'Hisenda", ha expressat.
Ha afirmat que continuaran treballant amb els republicans per avançar en la negociació, però ha avisat que Catalunya no es pot bloquejar ni es pot permetre no comptar amb els recursos extra d'uns nous comptes públics: "No es pot permetre que Catalunya perdi 9.000 milions dels pressupostos en el context internacional en el qual estem".
ACORD EN EDUCACIÓ
Dalmau, que exerceix temporalment les funcions de la Conselleria d'Educació, també s'ha referit a l'acord en l'àmbit educatiu, que ha defensat davant la mobilització dels docents dels últims mesos: "L'obligació del Govern era escoltar i allargar la mà per arribar a un acord, i el Govern ha mogut fitxa".
Ha repassat alguns dels compromisos sobre les millores retributives, la reducció de ràtios i de burocràcia, entre d'altres, i ha afegit que li hauria agradat que el sindicat majoritari, Ustec·Stes, s'hi hagués afegit, tot i que ha recordat que s'han adherit "a una part" del pacte, la referent al personal laboral.
També ha destacat el compromís perquè els professors siguin reconeguts com a autoritat pública davant les famílies, compromís que esperen poder portar al Parlament tan aviat com sigui possible: "Hi ha un problema amb l'autoritat dels professors, que jo defenso. Necessitem professors empoderats i amb autoritat, sobretot davant les famílies".
PESTA PORCINA AFRICANA
Dalmau també ha defensat la gestió del Govern de la pesta porcina africana, després que dimecres s'anunciés el tancament de Collserola, i ha demanat col·laboració ciutadana: "El que estem demanant és sentit comú, ens hi juguem molt com a país".
A més, ha dit que hi ha massa senglars a Catalunya, i que se n'ha de reduir la població de manera desacomplexada: "Hi ha hagut una certa aproximació que feia por parlar d'aquest tema. Hi ha massa senglars a Catalunya. Cal matar senglars, però desacomplexadament, perquè avui és un problema per a la salut animal".