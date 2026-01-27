Dalmau afirma que no dubtaran a tornar a aturar Rodalies per fer inversions i millores en seguretat

"Dècades de desinversió només se superaran amb molts anys de molta inversió", avisa
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau --que ha assumit les funcions del president Salvador Illa durant la seva hospitalització-- ha avisat que al Govern no li "tremolarà el pols" si ha de tornar a tallar Rodalies per facilitar inversions a la xarxa i garantir la seguretat.
"El Govern, veient aquest sistema que funcionava i no funcionava, va prendre una decisió que és dolorosa, que soc conscient que ha afectat el dia a dia de la gent i que ha anat sempre per intentar vetllar per la seguretat de les persones. Hem preferit tenir el servei aturat durant 48 hores per poder fer tota la revisió del sistema", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha destacat que en aquesta revisió s'han identificat 23 punts que requereixen actuació i ha enviat un missatge a la ciutadania: "Ens deixarem la pell per tornar-nos a guanyar la seva confiança".
RADIOGRAFIA D'"UNA SETMANA NEGRA"
Dalmau ha explicat que la "setmana negra" a Rodalies respon a diversos factors, com l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona), el conflicte laboral dels maquinistes --en què, segons ell, només 6 dels 140 cridats al seu lloc de feina hi van anar dijous passat-- i, també, els efectes del temporal, que va provocar despreniments.
També ha apuntat que el sistema ferroviari falla per tres motius: tenir la infraestructura i els trens més antics d'Espanya i el model de gestió, segons ell, i ha afegit que el ministre de Transports, Óscar Puente, sap "perfectament" quin és l'estat de la xarxa catalana.
"Aquest camí només requereix temps, perquè dècades de desinversió només se superaran amb molts anys de molta inversió", ha dit.
Ha assegurat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha demanat actitud col·laborativa entre administracions, confiança en els professionals i transparència.