Dalmau afirma que "en menys de 24 hores" el Govern acordarà el tercer suplement de crèdit

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat aquest dimecres que "en menys de 24 hores" el Govern acordarà un tercer suplement de crèdit als pressupostos prorrogats de la Generalitat.

En resposta a una interpel·lació del PP durant el ple del Parlament, ha destacat que l'executiu ja ha acordat dos suplements de crèdit més amb ERC i els Comuns.

"És cert, no tenim majoria absoluta i això ens obliga a arribar a acords", i ha afegit que a Catalunya hi ha hagut problemes massa vegades per no ser capaços d'arribar a acords entre les forces polítiques.