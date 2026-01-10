Dalmau afirma que l'acord de finançament és un "canvi de paradigma" i compleix l'ordinalitat

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Arxiu
Demana a Junts que no deixi "perdre l'oportunitat" d'aprovar el nou model
BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que l'acord aconseguit entre el Govern central i ERC suposa un "canvi de paradigma" perquè, diu, es passa d'un model pensat en la despesa a un pensat en l'ingrés, i ha celebrat que es garanteix l'ordinalitat, en les seves paraules.
Així ho ha assegurat en una entrevista per Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual ha dit que el compliment de l'ordinalitat és "un element de justícia" per superar la situació actual que ha qualificat d'infrafinançament.
"Ara toca en aquesta modificació legislativa que s'ha de dur a terme portar el blindatge del conjunt del model i la garantia, com hem dit, d'un model que, a més, amb la perspectiva de creixement econòmic que segueix vigent per als propers anys, ha de reaccionar favorablement", ha afegit.
Ha afirmat que aquest model dona al Govern "corresponsabilitat fiscal", perquè aporta la recaptació de l'IVA de les pimes i ha defensat que aquest model és, al seu semblar, més just, perquè redueix les diferències entre comunitats autònomes.
SUPORT DE JUNTS
Preguntat per la posició de Junts referent a aquest acord, ha dit que espera que no deixin "perdre l'oportunitat" quan hi ha 4.700 milions damunt de la taula, en les seves paraules.
"És legítim, diguem-ho clar, que un tingui posicions diferents, models de país diferent, que crea que s'ha d'anar més enllà. Però a l'hora de la veritat, quan hi ha un acord per avançar, no podem renunciar i necessitarem el suport de tots", ha dit.
Sobre l'aprovació de pressupostos per a l'any 2026 ha dit que "per fer funcionar el país fan falta nova finançament i nous pressupostos" i ha afegit que queden qüestions per abordar, com la recaptació de l'IRPF, per començar la negociació de pressupostos.