Dalmau afirma que el Govern i ERC coincideixen que no es pot "condemnar a Catalunya al bloqueig"

David Zorrakino - Europa Press
L'Executiu està "disposat" a parlar amb docents sobre la base de l'acord amb UGT i CC.OO.
BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern i ERC coincideixen en la necessitat de l'aprovació de Pressupostos i que no es pot "condemnar a Catalunya al bloqueig", després que dimecres passat l'Executiu retirés el projecte de comptes després de pactar-ho amb els republicans.
"Esquerra i el Govern compartim la necessitat que el país avanci, i això requereix desenvolupar els compromisos de la investidura en matèria de finançament i la gestió dels tributs", ha apuntat en una entrevista concedida al diari 'Llaura' recollida per Europa Press aquest dissabte.
Sobre la negociació d'aquests Pressupostos ha assegurat que es posaran a treballar de forma imminent i ha dit que requerirà discrección: "Els acords d'investidura se sustenten sobre qüestions que tenen a veure amb guanyar sobirania per al país i el reforç dels serveis públics".
En referència a la recaptació de l'IRPF a Catalunya, ha reafirmat el compromís del Govern, encara que ha advertit que l'Agència Tributària Catalana "no està al nivell que es necessita per dur a terme aquesta tasca".
Preguntat per l'acord de finançament i si aquest finalment serà aprovat pel Congrés ha assenyalat que confia que Junts "tindrà la responsabilitat de no enviar a la paperera 4.700 milions d'euros per a la sanitat, l'educació i les infraestructures".
VAGA DE DOCENTS
Sobre la vaga de docents que s'ha produït aquesta setmana ha afirmat que comprèn "el malestar" que hi ha a les aules i ha defensat que l'acord aconseguit entre el Govern i els sindicats UGT i CC.OO. és molt rellevant.
Així, ha dit que aquest acord ha de ser la base de noves negociacions: El Govern "està disposat a escoltar a tothom, a parlar amb tothom, però l'acord és el que tenim damunt de la taula i sobre aquest acord podrem parlar", ha sostingut.
En aquest sentit, ha explicat que l'oferta que fa l'Executiu està condicionada pels recursos actuals: "Si el nou finançament tira endavant i som capaços d'incorporar més recursos a partir del nou sistema de finançament, que vol dir que s'aprovin a les Corts Generals a Madrid i arribin a partir de 2027, es poden fer més coses", ha sentenciat.