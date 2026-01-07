Dalmau afirma que el Govern aprovarà la creació de l'autoritat aeroportuària aquest dimecres

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern aprovarà la creació de l'autoritat aeroportuària aquest dimecres en la reunió del Consell Executiu, un acord amb ERC que ha de permetre a la Generalitat entrar en la gestió de l'enclavament.
"Significa agrupar totes les competències que l'Estatut ja reconeix a Catalunya en matèria de planificació estratègica en l'àmbit aeroportuari i del seguiment en l'àmbit aeroportuari", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que el Govern creu en els "mecanismes de cogestió", i també ho ha exemplificat en Rodalies --ha apuntat que la setmana vinent s'ha de poder constituir l'empresa mixta-- o el consorci d'inversions entre l'Estat i la Generalitat.
PPA
Preguntat sobre les restriccions per la pesta porcina africana (PPA), ha assegurat que duraran un "temps indeterminat" que es pot allargar durant mesos, com ha passat amb la dermatosi nodular contagiosa (DNC).
"Estem en un bon moment, sabent que la situació és molt complicada", ha dit.