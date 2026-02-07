Dalmau afirma que el Govern advoca per "una política de les solucions" respecte a Rodalies

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat aquest dissabte que el Govern ha optat per "una política de les solucions" respecte a Rodalies enfront de la frustració que, diu, no arreglarà res.
Així ho ha dit en la inauguració de la jornada 'Connectem el Pirineu' a Tremp (Lleida), on ha dit que el Govern entén i respecta el "malestar important que recorre els carrers de Barcelona", en referència a les manifestacions aquest dissabte per la situació de Rodalies, però que l'executiu ha decidit agafar el bou per les banyes i arreglar d'una vegada per totes la situació, textualment.
"Fent les inversions que ens mereixem en les vies, als trens i en un canvi de gestió que ha començat i no té marxa enrere", ha sentenciat.