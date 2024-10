Dalmau afirma que el Govern avançarà en el règim sancionador per incomplir la llei d'habitatge

El Govern analitzarà la proposta de convertir la Prefectura de la Via Laietana en un espai de memòria

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern treballarà en la regulació dels lloguers de temporada i avançarà en el règim sancionador per als qui incompleixin el topall del preu del lloguer emmarcat en la llei d'habitatge.

"Esperem que es puguin produir en les pròximes setmanes avenços per part del Govern d'Espanya i, en allò que li pertoqui al Govern de la Generalitat, avançarem en el que té a veure amb el règim sancionador", ha dit en una roda de premsa després d'una reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

Dalmau ha retret a Junts que al Congrés votés en contra de la regulació, "que no ha ajudat a la frenada del preu dels lloguers", però ha agraït el conjunt de les propostes dels grups parlamentaris en matèria d'habitatge en el debat de política general (DPG).

El Parlament va instar dijous el Govern en el DPG a impulsar "els canvis legislatius necessaris" per regular els lloguers de temporada i d'habitacions a Catalunya abans d'acabar l'any.

La proposta dels Comuns, que va prosperar amb el vot a favor del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, i el vot en contra de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana, també veu imprescindible tramitar al Congrés una reforma de la llei d'arrendaments urbans amb aquest mateix objectiu.

"COMPROMÍS" AMB LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Preguntat per la proposta aprovada dijous al Parlament que demana a la Generalitat negociar amb el Govern central la "reassignació" de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, al número 43 de la Via Laietana, perquè passi a ser un espai de memòria de la repressió franquista, el conseller ha apuntat al "compromís total" del PSC i del Govern amb la memòria democràtica.

"Soc conscient que hi ha aquest debat. L'escoltarem, l'atendrem. Hem de poder veure com són compatibles els dos elements, un que és una comissaria de la Policia Nacional, i l'altre la reivindicació de moltes entitats de memòria per resignificar-se", ha sostingut.